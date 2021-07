Barella : "Mancini nous a donné une mentalité de gagnants"

Le milieu de terrain italien a insisté sur le rôle de son sélectionneur dans la réussite de la Squadra Azzura, à deux jours de défier l'Espagne.

Il reste deux jours avant le super match entre l'Italie et l'Espagne qui mettra en jeu une place en finale de l'Euro 2020. Niccolò Barella, qui a marqué le but qui a débloqué le match contre la Belgique, remporté 2-1 par l'équipe de Roberto Mancini, s'est exprimé depuis le camp d'entraînement des Azzurri.

"Ils ont eu de grands champions comme Xavi et Iniesta. Aujourd'hui, il y a Busquets qui est l'un des meilleurs au monde. Ensuite, il y a Pedri et Koke. Ce sera un bon match et nous essaierons de battre leur milieu de terrain et, surtout, de battre l'Espagne", a-t-il assuré.

"Nous faisons un travail important pour l'équipe. Notre force est le groupe et c'est la valeur que nous allons essayer d'apporter à la fin du tournoi. Le milieu de terrain est le secteur par lequel le jeu passe, Jorginho et Verratti sont deux phénomènes et ils essaient de faire tourner l'équipe. Je pense à être prêt à être inséré dans le jeu."

La victoire contre la Belgique a sonné la fin du tournoi pour son coéquipier Romelu Lukaku, avec qui il a dominé la dernière Serie A sous le maillot de l'Inter : "J'étais désolé pour lui, nous avons fait quelque chose de spécial ensemble mais je suis sûr qu'il aura de nombreuses autres occasions de faire la fête."

L'Italie sera privée de Leonardo Spinazzola qui, justement contre la Belgique, a subi une rupture du tendon d'Achille qui a mis fin à son aventure à l'Euro 2020. "Ne pas faire la fête parce que quelque chose est arrivé à l'un de vos coéquipiers était difficile", dit encore Barella.

"Le football donne et reprend beaucoup de choses, malheureusement cela fait partie de notre travail. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le rendre fier et faire la fête pour lui."

A sa place jouera un autre champion d'Europe : Emerson Palmieri, le remplaçant naturel de la Roma sur le côté gauche : "Ils ont des caractéristiques différentes, ils sont tous deux portés vers la phase offensive. Emerson est un grand joueur comme Spinazzola. Personne n'est inquiet et personne n'a rien à lui apprendre : il a gagné la Ligue des champions, il nous aidera comme toujours. Il a déjà joué tant de matchs et nous lui faisons confiance."

Battre l'Espagne signifierait aller en finale à Wembley prévue le dimanche 11 juillet. Un objectif à la portée d'une équipe nationale qui a retrouvé un niveau de compétition très élevé, notamment grâce au travail extraordinaire de sélectionneur, Roberto Mancini.

"L'entraîneur nous a donné une mentalité de gagnant. Sa mentalité nous a beaucoup apporté, nous jouons tous les matchs pour gagner jusqu'à la fin. Maintenant l'Espagne : c'est un match difficile, nous sommes deux équipes similaires, nous voulons tous les deux le ballon, nous allons essayer de le garder et de les mettre en difficulté.

"J'espère que ce sera un bon match, nous allons en profiter dans un grand stade qui est un environnement fantastique."