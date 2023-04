Barcelone : Xavi pète les plombs et détruit ses joueurs !

L'entraîneur du Barça n'a pas caché sa colère après la défaite concédée contre le Rayo Vallecano, mercredi (1-2).

Voir le Real Madrid et le FC Barcelone s'incliner lors d'une même journée de Liga est un fait assez rare pour être souligné. Après la contre-performance des Merengue contre Girona mardi (2-4), ce sont les Blaugrana qui se sont inclinés, le lendemain, contre le Rayo Vallecano (1-2). Un revers que Xavi n'a pas vraiment goûté.

Xavi dégomme son équipe

« Ce genre de matches montrent la difficulté que représente le fait de gagner cette Liga, a réagi Xavi, a tonné Xavi devant la presse après le coup de sifflet final. Contre Getafe, le Rayo... ça a été des matches difficiles, où on ne s'est jamais senti à l'aise. On n'a pas eu de contrôle sur le match, on a trop utilisé les passes longues... On a fait un mauvais match, rien de plus. »

Malgré l'avance conséquente de son équipe en tête de la Liga, Xavi estime que le Barça n'est pas à l'abri d'un retournement de situation s'il se relâche dans de telles proportions. "Le problème, c'est que la Liga n'est pas encore finie. La Liga, on doit la mériter. Et aujourd'hui, tout ce que l'on a mérité, c'est la défaite. Notre avance au classement est conséquente, mais elle n'excuse pas tout. Il reste 21 points en jeu, on en a 11 d'avance, il reste sept matches, dont les prochains à la maison... On ne peut pas se permettre de baisser l'intensité maintenant. Aujourd'hui, je me suis fâché, oui, parce qu'il y a de quoi ». Le message est passé.