Barcelone - Xavi annonce sa retraite

L'ancien milieu de terrain emblématique de Barcelone désormais à Al Sadd va raccrocher les crampons à l'issue de la saison.

La légende barcelonaise Xavi a annoncé qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de la saison. Le milieu de terrain évolue actuellement au , sous les couleurs d'Al Sadd, club qu'il a rejoint en 2015 lors de son départ de Catalogne. À 39 ans, l'Espagnol a estimé que l'heure était venue de raccrocher les crampons pour se lancer dans une carrière d'entraîneur.

"C'est ma dernière saison en tant que joueur, mais j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve en tant qu'entraîneur", a-t-il déclaré. "Ma philosophie comme coach reflète le style que nous avons développé pendant de nombreuses années sous l'influence de Johan Cruyff à la Masia, et dont le meilleur exemple est la façon dont Barcelone joue au football. J'aime voir les équipes prendre l'initiative sur le terrain, jouer un football offensif et retourner aux racines de ce que nous avons toujours aimé depuis notre enfance : le football de possession."

Xavi a disputé 16 matches toutes compétitions confondues avec Al Sadd cette saison, inscrivant cinq buts et donnant six passes décisives malgré son âge. Ce maître de la passe est le recordman d'apparitions en avec Barcelone avec 505 rencontres jouées sous le maillot blaugrana, aisni que toutes compétitions confondues : 769.

L'ancien capitaine du club a marqué à 85 reprises et délivré 182 passes décisives (!) durant cette période, participant pleinement à la conquête de nombreux titres. Il a été sacré champion d' huit fois, remporté quatre Ligues des champions et trois Coupes du Roi ainsi que deux Coupes du monde des clubs. Avec la Roja, il est l'un des hommes-clé du sacre mondial de 2010 en , lui qui est également double champion d'Europe (2008 et 2012).

Depuis son départ au Qatar, il a remporté la coupe en 2017, disputant 84 matches en quatre saisons. Il a également obtenu son diplôme d'entraîneur, une carrière prometteuse qui provoque déjà beaucoup d'attentes. Il a plusieurs fois été évoqué qu'un rôle au sein du pourrait lui être confié.