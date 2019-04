Barcelone, Valverde : "Bien sûr nous sommes dépendant de Lionel Messi"

L'entraîneur du FC Barcelone n'a eu aucun mal à reconnaître la dépendance de son équipe à Lionel Messi.

Une nouvelle fois, Lionel Messi a endossé le costume du sauveur pour le . Laissé au repos par Ernesto Valverde, l'Argentin a assisté au très bon début de rencontre de son équipe du banc de touche et ne pensait pas entrer en jeu en seconde période, mais ses coéquipiers ont complètement perdu le fil de la rencontre en encaissant deux buts. C'est alors qu'Ernesto Valverde a décidé de faire entrer son capitaine à l'heure de jeu.

Si Lionel Messi n'a pas empêché de marquer encore deux buts leur permettant de prendre les devants au tableau d'affichage, l'Argentin a sonné la révolte à dix minutes de la fin en marquant une nouvelle fois sur coup-franc. Quelques minutes après son but, c'est Luis Suarez qui a permis au FC Barcelone d'arracher un précieux point du match nul. Après la rencontre, Ernesto Valverde a admis que le FC Barcelone est très dépendant de Lionel Messi.

"Ne pas faire les mêmes erreurs en C1"

"Bien sûr, il y a une dépendance à l'égard de Lionel Messi, bien sûr que cela existe, il est le meilleur au monde. Mais nous devons savoir que quand il ne joue pas, nous devons jouer de la même manière, comme en première période. Il n'y avait pas de dépendance de Messi en première mi-temps et l'équipe allait bien et aurait dû être capable de gagner le match sans lui", a analysé l'entraîneur du FC Barcelone devant la presse.



"Ce match nous a beaucoup aidés, en particulier pour les matchs à venir. Les gens se rendent compte que le championnat est compliqué, que les équipes sont bonnes et qu’elles ont l’esprit de se battre. Villarreal est une bonne équipe et ils nous ont inquiétés. Nous devons nous améliorer pour que les adversaires ne nous prennent pas à la légère, car nous jouerons contre des équipes qui jouent pour le championnat et la , et vous ne pouvez pas faire ça", a ajouté Ernesto Valverde.

"Important de ne pas perdre avant de jouer l'Atletico Madrid ? Très important. Nous aurions aimé gagner et il y avait des moments où nous pensions gagner, mais au moins si nous partons avec ce sentiment de match nul c'est bien, la situation était très noire sinon", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone à quelques jours du choc contre les Colchoneros.