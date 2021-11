Barcelone : Une délégation s’est envolée vers le Qatar pour Xavi

C’est une certitude, Xavi Hernández a été choisi pour reprendre le banc du Barça du Camp Nou après le limogeage de Ronald Koeman. Barcelone est à la recherche d'un révolté, d'un adepte du style Johan Cruyff, et Xavi est celui qui génère le plus de consensus au sein du conseil d'administration présidé par Joan Laporta.

Le natif de Terrassa a été bercé par ce modèle catalan, probablement le plus engagé dans la cause, peut-être même plus que Guardiola. Cet été, le président des Blaugrana avait déjà envisagé de limoger Koeman, mais n'avait pas réussi à trouver un remplaçant. À ce moment-là, Laporta n'a pas appelé Xavi. Cette fois, sur l'insistance d'une grande partie du conseil d'administration, Xavi est l'homme choisi.

Ce mercredi, une délégation du Barça se rend à Doha pour conclure la signature de Xavi. Comme l'a rapporté très tôt la radio catalane RAC1 et confirmé par Goal, le vice-président sportif, Rafael Yuste, et le directeur du football, Mateu Alemany, ont embarqué dans un avion de Qatar Airways pour négocier avec Al Sadd, l'équipe avec laquelle Xavi est encore sous contrat.

Le Barça doit négocier

Et il l'est pour encore deux saisons, ce qui oblige le FC Barcelone à s'asseoir avec les propriétaires du club qatari, membres de la famille royale de l'émirat, et à trouver un accord pour la résiliation. C'est précisément dans ce but que Yuste et Alemany se rendent dans la capitale qatarie.

Jusqu'à la signature de Xavi, Sergi Barjuan continuera d'être l'entraîneur intérimaire de l'équipe première, qui a gagné à Kiev mardi et a sauvé sa première balle de match pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'entraîneur de l'équipe de réserve dirigera, en principe, l'équipe lors du match de Liga à Balaídos, contre le Celta Vigo. Joan Laporta présentera alors Xavi comme nouvel entraîneur la semaine prochaine, si l'accord avec Al Sadd a été conclu favorablement.