Le FC Barcelone avance d'un pas assuré vers la reconquête du titre de la Liga, grâce à ses victoires consécutives dans le championnat, tandis que son rival, le Real Madrid, a connu plusieurs revers ces derniers temps.

À huit journées de la fin de la saison de Liga, les Blaugrana font preuve d'une combativité et d'une volonté accrues de ne laisser filer aucun point, en particulier lors des matchs décisifs contre leurs rivaux et les grandes équipes, à l'image de l'Atlético, qu'ils ont battu samedi soir 2-1 à Madrid.

L'équipe de l'entraîneur Hans-Dieter Flick a profité de la défaite surprise subie par le Real Madrid (69 points) le même jour sur le terrain du Real Majorque pour porter l'écart entre les deux équipes à sept points.

Cet écart (7 points) constitue un jalon important dans l'histoire de la Liga, en particulier entre les rivaux Barcelone et le Real, et un indicateur constant dans l'issue de la course effrénée qui les oppose pour le titre.

Lire aussi : Le Maroc veut tout : des rêves sans fin… et un atout majeur pour la Coupe du monde 2030

Lire aussi : Échec et mat... La partie est terminée : Salah tombe dans le piège de la grande supercherie

Lire aussi : Hassan Shehata : Salah est à la hauteur du Real et de Barcelone... et nous disputerons la Coupe du monde sans complexe

Selon le compte de Mr. Sheph, spécialiste des statistiques du football espagnol sur la plateforme X, « aucun leader du championnat espagnol n’a jamais laissé filer le titre après avoir creusé un écart de 7 points ou plus sur son dauphin, à 8 journées (ou moins) de la fin de la saison ».

Lire aussi : City replonge Liverpool dans les souvenirs d'une saison catastrophique



Lire aussi : Sur les ruines de Liverpool… Haaland signe un exploit exceptionnel

Lire aussi : Une défaite amère : Mbappé échoue au test... et Majorque profite de la faiblesse de la star vieillissante

Le Clásico contre le Real Madrid est le match le plus important qui reste à disputer pour Barcelone en Liga, tandis que le club affrontera lors des journées restantes l'Espanyol, la Celta Vigo, Getafe, Osasuna, Alavés, le Real Betis et Valence.