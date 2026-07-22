Dans une démarche qui prépare le retour de l'une de ses légendes sur le banc de touche, le FC Barcelone a de nouveau ouvert les portes de son académie à Sergio Busquets, afin qu'il entame un nouveau chapitre de sa carrière en tant qu'entraîneur, cette fois-ci au sein de l'équipe qui compte le jeune attaquant égyptien Hamza Abdel Karim.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que l'ancien milieu de terrain s'est rendu au complexe d'entraînement « Ciutat Esportiva Joan Gamper » ces dernières heures, pour débuter une période d'immersion et d'entraînement avec le staff technique du Barça Atlètic, dans le cadre du développement de ses compétences d'entraîneur, comme première étape vers le monde du coaching.

Bien que la question soit encore à l'étude et n'ait pas été officialisée, l'objectif est clair : Busquets cherche à acquérir une expérience de terrain quotidienne grâce à un contact direct avec la méthodologie de travail au sein du club, en suivant de près la planification, la gestion du vestiaire et le développement tactique.

La légende du milieu de terrain estime que l'environnement idéal pour débuter son parcours est celui-là même dans lequel il a grandi et passé la majeure partie de sa carrière footballistique, d'autant qu'il ne possède pas encore la licence d'entraîneur nécessaire pour occuper le poste d'entraîneur principal, et qu'il aspire à parfaire sa formation avant de tenter l'expérience de manière officielle.

Cette étape intervient à peine sept mois après que Busquets a annoncé sa retraite du football en décembre dernier, après avoir conclu sa carrière avec le titre de la Ligue américaine avec l'Inter Miami, mettant ainsi un terme à un parcours exceptionnel au cours duquel il a remporté tous les titres possibles sous le maillot du Barça et de la sélection espagnole.

Busquets était présent dimanche dernier dans le New Jersey pour assister à la finale de la Coupe du monde, remportée par l'Espagne aux dépens de l'Argentine grâce à un but de Ferran Torres dans les prolongations, avant de rentrer directement à Barcelone pour lancer son nouveau projet.

Le retour de Busquets devrait apporter un grand élan technique et moral aux joueurs du Barça Atlètic, à commencer par le prometteur attaquant égyptien Hamza Abdel Karim, qui aura une occasion rare d'apprendre et de côtoyer au quotidien l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, et de profiter de son expérience en matière de placement, de lecture du jeu et de progression tactique.