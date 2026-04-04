Le FC Barcelone a tiré plusieurs avantages de sa précieuse victoire 2-1 remportée face à l'Atlético de Madrid ce samedi soir, lors de la 30e journée de la Liga.

Le match a connu de nombreux rebondissements qui ont rendu la rencontre encore plus passionnante. Les dernières minutes de la première mi-temps ont été particulièrement folles, avec un but de chaque côté et l'expulsion du joueur de l'Atlético de Madrid Nicolás González. Le suspense a atteint son paroxysme en fin de deuxième mi-temps, qui s'est terminée par un but décisif (87e) par lequel le vétéran Robert Lewandowski a brisé l'égalité et offert la victoire aux Catalans.

Outre la série de victoires de Barcelone, les Blaugrana ont creusé l'écart avec le Real Madrid à sept points, se rapprochant ainsi inexorablement du titre, à huit journées de la fin du championnat.

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L'équipe de l'entraîneur Hans-Dieter Flick a également réalisé un exploit statistique exceptionnel ce soir : Barcelone est désormais la seule équipe visiteuse à avoir remporté quatre victoires consécutives en Liga sur le terrain de l'Atlético de Madrid.

De plus, les statistiques de Squawka après le match ont mis en évidence l'écart entre les deux équipes cette saison.

Le site a confirmé que Barcelone est l'équipe qui a récolté le plus de points après avoir été menée au score : 21 points, ce qui reflète la capacité de l'équipe à réagir et à renverser la situation, ainsi que sa combativité sans faille. L'Atlético de Madrid, quant à lui, est à l'opposé, ayant perdu 22 points après avoir mené au score en Liga.

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