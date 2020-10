Barcelone - Real Madrid : Ansu Fati devient le plus jeune buteur dans un Clasico

En égalisant sur une passe de Jordi Alba, Ansu Fati a encore un peu plus écrit son nom dans l’histoire du Barça et de la Liga.

La situation d’Antoine Griezmann, encore une fois remplaçant pour le Clasico, inquiète en mais de l’autre côté des Pyrénées, tout le monde n’a d’yeux que pour Ansu Fati. Le jeune attaquant du est l’une des rares satisfactions du début de saison des Catalans et n’en finit plus d’impressionner.

Plus jeune buteur en sélection

Sélectionné pour la première fois avec la Roja durant la trêve internationale de septembre et déjà buteur en oc, Fati continue d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire des Blaugrana et du football espagnol. Insolent de précocité depuis ses débuts en professionnels la saison dernière, l’ailier virevoltant a confirmé sa forme actuelle en répondant à Federico Valverde pour égaliser lors du Clasico, ce samedi.

Deux records de plus

Grâce à cette égalisation, l’Espagnol est devenu le plus jeune joueur à inscrire un but dans un duel entre le Barça et le , après avoir été le plus jeune joueur à marquer en pro avec les Catalans. A 17 ans et 359 jours, Ansu Fati a effacé de tablettes Raùl qui avait trouvé le chemin des filets à 18 ans et 95 jours dans le Clasico de 1995. Il devient également le plus jeune joueur à inscrire au moins 11 buts dans les cinq grands championnats avant d’avoir atteint la majorité.