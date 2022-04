Barcelone : négociations réactivées avec Ousmane Dembélé

Les pourparlers entre le Barça et les agents d'Ousmane Dembélé ont été réactivés. Comme l'ont déjà rapporté plusieurs médias, ce contact a eu lieu il y a quelques heures au Maroc, après que Mateu Alemany, directeur du football du Barça, ait pris l'avion pour rencontrer Moussa Sissoko, l'agent de l'ailier français. Selon GOAL, la réunion en question a été très positive pour les deux parties, bien qu'il n'ait été question d'argent à aucun moment.



Ni de la part du club, ni de la part de l'agent de l'international français, dont le contrat avec le Barça expire le 30 juin 2022. L'agent d'Ousmane n'a pas exigé de frais de renouvellement et Mateu Alemany n'a pas non plus fait de proposition financière concrète. Des sources solvables assurent à GOAL que la réunion a été cordiale, que les deux parties ont accepté d'oublier le passé et de "réinitialiser" la situation, afin d'explorer un nouveau cadre.

Les lignes rouges du Barça et... de Dembélé

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir les discussions ouvertes, avec pour seule contrainte le respect des lignes rouges de leurs intérêts. Le club s'engage à continuer à explorer un nouveau cadre de négociation entre les parties, en précisant qu'en aucun cas il ne pourra franchir la ligne rouge de la stricte échelle salariale que le club s'est fixée. L'agent de Dembélé est également clair sur le fait qu'ils écouteront le Barça et essaieront d'être flexibles, mais qu'ils ont également des lignes rouges qu'ils ne veulent pas franchir : recevoir une offre qui convient à un joueur pour lequel plusieurs clubs sont intéressés. Son entourage est prêt à revoir ses attentes financières à la baisse, mais seulement si l'offre est conforme à sa catégorie et, même si elle est inférieure, si elle n'est pas loin du prix du joueur.

Les négociations vont reprendre

Dans les prochains jours, les deux parties reprendront contact pour aborder la question principale de la négociation : les conditions économiques. Jusqu'à présent, les positions sur cette question étaient très éloignées, mais maintenant les deux parties ont accepté de revoir leurs positions et de chercher un terrain d'entente. Le Barça devra concevoir une nouvelle offre qui s'insère dans le casse-tête économique compliqué du "fair-play" et les agents de Dembélé devront étudier cette offre pour répondre aux souhaits du joueur, qui, en public comme en privé, a le soutien du vestiaire et de l'entraîneur, Xavi Hernández.



Il y a encore beaucoup de choses à négocier entre les parties, mais la continuité de Dembélé, qui il y a quelques mois semblait presque de la science-fiction, n'est maintenant pas exclue. Pendant ces jours le dialogue sera maintenu pour trouver une solution et la semaine prochaine une autre réunion est prévue pour commencer, cette fois à partir de zéro, de nouvelles négociations. En somme, l'espoir d'un accord renaît en Catalogne.



Rubén Uría.