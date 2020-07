Barcelone n'activera pas la clause libératoire de 111 millions d'euros de Lautaro Martinez mais espère toujours conclure un accord

La clause libératoire de l'Argentin est sur le point d'expirer, mais les Catalans sont prêts à se montrer patients.

Le n'a pas l'intention d'activer la clause libératoire de 111 millions d'euros dans le contrat de Lautaro Martinez à l' , mais le géant de la souhaite toujours conclure un accord pour l'attaquant argentin. Les pensionnaires de San Siro ont fait savoir aux prétendants de l'attaquant sud-américain que la fenêtre pour payer la clause se fermerait ce mardi soir. Pour eux, c'est à ce moment-là que les conditions de départ actuelles du contrat de Lautaro expireront.

Barcelone considère que cette clause est valable pour une autre semaine, jusqu'au 15 juillet, mais n'a pas l'intention de la payer malgré tout. Le géant de la hésite à entamer des discussions au prix demandé et est prêt à attendre avant d’ouvrir toute négociation avec l’Inter Milan. Le président du club, Josep Maria Bartomeu, a déclaré à RAC1 quand il a été interrogé sur l'intérêt signalé que le Barça détenait envers Lautaro: "Je ne parle pas de transferts. Nous n'avons pas marqué les signatures dans le calendrier pour savoir quand elles devraient être terminées".

Pendant ce temps, le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, a déclaré à DAZN que la formation de "ne voulait pas vendre ses champions, à moins que le joueur ne veuille partir". Lautaro a peu parlé en ce qui concerne ses projets futurs. Le Barça pense qu'un accord peut être conclu mais, compte tenu des implications financières de la pandémie de coronavirus, ils voient le prix demandé pour le jeune de 22 ans être considérablement supérieur à son niveau actuel.

Plus d'équipes

Le Barça prêt à inclure des joueurs pour faire baisser les enchères

L'article continue ci-dessous

Le Barça a été occupé à reconstituer ses plans dans les coulisses de toute leur stratégie estivale, selon les informations de Goal, en avril un contrat lucratif était en préparation pour Lautaro Martinez. Les Catalans espèrent que ces conditions aideront leur cause, le club ne pouvant pas débourser 111 millions d'euros sur un joueur cet été, même s'ils le voulaient. Le plan du Barça est de faire baisser le prix de Lautaro, le joueur étant ouvert à un départ au FC Barcelone.

Dans son esprit, il reste à San Siro ou se dirige vers le Camp Nou, et aucune option alternative ne sera envisagée. L'Inter Milan, cependant, soutient que le joueur n'a exprimé aucun désir de partir dès cet été et, dans cet esprit, les négociations à partir de ce point devraient être difficiles. Les Nerazzurri ont clairement fait savoir qu'ils ne se plieraient pas aux exigences d'un rival européen et tiendraient les meilleures conditions possibles si une vente devait arrivée.

Le Barça espère que l'inclusion d'un certain nombre de leurs joueurs dans un échange contribuera à adoucir l'accord et à assouplir la position de l'Inter. Ils veulent faire venir un artiste au fort potentiel qui a marqué 17 buts en 37 matches cette saison, avec Lautaro Martinez considéré comme le successeur parfait à long terme de Luis Suarez en Catalogne. Une occasion d'y parvenir est sur le point d'expirer, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres pour conclure un accord.