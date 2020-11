Barcelone, Memphis Depay ne fait pas l’unanimité chez les fans

Avec le départ de Luis Suarez durant le mercato estival, Ronald Koeman savait que son secteur offensif s’était amoindri. Le technicien néerlandais a fait le forcing pour recruter durant l’été mais l’absence de départs a empêché toute arrivée.

Depuis le début de la saison, l’entraîneur du Barça poursuit pourtant son opération séduction auprès de ses dirigeants, en affirmant qu’un renfort offensif est nécessaire durant l’hiver. Et ce n’est pas la blessure d’Ansu Fati pour les quatre prochains mois qui a arrangé les affaires barcelonaises.

Face à cette situation, Mundo Deportivo a questionné les fans du club sur les priorités du Barça pour le mercato hivernal et la recherche d’un attaquant est érigé comme objectif numéro 1 pour 90% des votants.

Par contre, la venue de Memphis Depay, voulue par Koeman depuis sa prise de fonction, ne semble pas faire l’unanimité chez les socios. A la question de savoir si le capitaine de l’Olympique Lyonnais serait une bonne recrue cet hiver ou l'été prochain, 67% des votants répondent que non. Mais si les supporters faisaient l’équipe, ça se saurait…

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world