Barcelone - Manchester United (3-0) - Toutes les réactions

Soulagés, Lionel Messi et ses coéquipiers n'ont pas caché leur ambition après le succès contre Manchester United (3-0).

Lionel Messi (attaquant du , Movistar) : "On a donné une bonne image, on a été spectaculaires. On a montré qui on était. Les 5 premières minutes du match étaient un peu bizarres mais après on a pris le contrôle et ça a été vraiment formidable. Sur le premier but, j'ai eu de la chance que ça rentre, le deuxième est même un peu plus chanceux. Mais ce qu'on voulait c'est passer. Je suis heureux de cette victoire et de la manière dont on a gagné. On sait qu'on ne peut pas commencer un match comme ça en , on a l'expérience de Rome. 5 ou 10 mauvaises minutes en Ligue des champions peuvent être fatales. Maintenant, ça va être difficile face à ou Porto, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Les meilleures sont ici. Ce sont celles qui le méritent. On va maintenant penser à la , étape par étape. Et puis on va aborder la demi-finale comme il le faut".

Barcelone - Manchester United (3-0) - Porté par Messi, le Barça assomme Manchester et se qualifie pour le dernier carré

Jesse Lingard (milieu de terrain de , BT Sport) : "Vous ne pouvez pas faire d'erreurs dans ce type de match. Nous avons dominé pendant les 15 premières minutes, nous avons eu des occasions et le match aurait pu être différent. Lionel Messi était à son meilleur niveau ce soir, c'est un des meilleurs au monde. Nous ne pouvons que passer à autre chose, c'est une grosse semaine à venir. Nous étions outsiders, mais nous devions avoir confiance en nous et y croire".

Ole Gunnar Solskjaer (entraîneur de Manchester United, BT Sport) : "Je dois reconnaître que Lionel Messi est un joueur d'une qualité supérieure et qu'il a fait la différence. Il est différent, Cristiano Ronaldo et lui sont les meilleurs joueurs de la dernière décennie, tout le monde s’accorde sur ce point. Messi a montré sa qualité. Nous devons aspirer à atteindre le niveau de Barcelone, nous pouvons y arriver mais nous avons beaucoup de travail à faire. Si nous voulons revenir à notre niveau, aux vraies traditions de Manchester United, nous devons pouvoir défier Barcelone. Ils étaient deux crans au-dessus de nous lors des deux matches. Nous voulons jouer à nouveau ce type de matches l’année prochaine. Nous avons donc une semaine énorme à venir. Inutile de nous attarder sur ce qui aurait pu arriver, nous devons nous concentrer sur cette semaine".