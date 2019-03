Barcelone - Lyon, Valverde : "Lyon est une excellente équipe, nous devons être vigilants"

Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, a abordé la seconde manche contre Lyon avec un discours teinté de détermination et de prudence.

Le mauvais souvenir de la Roma : "Nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est passé il y a un an. Nous regardons notre match après avoir vu comment s'est déroulé le match aller. Nous avons constaté que d'autres renversements de situation ont eu lieu, qu'il n'y avait pas de petit adversaire... Il y a des adversaires importants qui peuvent vous renverser. Dans notre cas, le score est équilibré et nous devons gagner pour passer, les résultats de en phase de groupes les avantagent car ils n’ont pas perdu et tous leurs matches nuls ont été marqués avec des buts ".



Le match nul est-il un handicap ? "Je ne sais pas si ça les concerne mais ça ne m'inquiète pas trop, ça ira quand on verra leur approche sur le terrain, si le 0-0 du match aller se répète, personne ne passera, ils ont leurs armes, ils ont des joueurs puissants et rapides et j'imagine qu'ils vont essayer d’exploiter cela, ils sont habitués à prendre l’initiative dans leur championnat, ils vont essayer de marquer parce qu’ils connaissent la valeur des buts à l'extérieur".



Caractère : "Nous sommes une équipe qui, peu importe l'évolution du jeu et les résultats, réagit toujours dans les moments difficiles".



La pression : "Grâce à leur expérience, les joueurs vont très bien. Ce que nous devons faire, c'est influencer sur les aspects footballistiques qui nous permettent de casser leurs lignes. Qui n'aimerait pas être à notre place ?"



Plus grande concentration en C1 ? : "La préparation est différente, nous l’avons tous remarqué à cause de l’importance de la compétition. Tout devient définitif. En championnat il y a 38 matches et certains sont sous les feux de la rampe, mais dans la , tout le monde est sous les projecteurs, cela exige une concentration particulière dans cette compétition".



Approche tactique : "Nous avons plusieurs possibilités et c'est pratiquement décidé mais nous le verrons demain".



Dembélé : "Nous verrons comment cela se passera et nous déciderons, il est vrai que le match est définitif, mais nous ne pouvons pas prendre de risque, tout détail est important et nous ne savons pas s'il jouera dans les premières ou dans les cinq dernières minutes. Si ça va, il viendra avec nous. Il y a eu des moments où Messi n'a pas été là et nous avons dû le remplacer".



Fekir : "C'est un joueur décisif, il joue toujours dans un rôle de meneur de jeu, parfois un peu à l'écart et et il est parfois difficile à localiser. Dans les 30 derniers mètres, il est décisif car il est fort en un contre un".

Surprises en Ligue des Champions : "Le fait que des équipes comme le ou le PSG soient éliminées montre qu'il peut y avoir des surprises et nous en sommes fiers. Lyon est une excellente équipe et nous savons que de telles équipes sont tombées, ce qui nous fait penser que nous devons être vigilants".



Zidane : "C’est un excellent entraîneur qui vient dans un grand club et qui sera notre rival, nous l'affronteront comme nous l’avons déjà fait auparavant".