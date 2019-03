Barcelone - Luis Suarez sur le penalty concédé par Denayer : "Je lui marche dessus et il me déstabilise"

L'attaquant de Barcelone a obtenu un penalty litigieux pour l'ouverture du score contre Lyon, et ses explications ne vont pas calmer les débats.

Barcelone a finalement largement dominé ce mercredi soir en huitième de finale retour de pour se qualifier en quarts de finale pour la douzième fois de rang (5-1). Un match qui a été marqué par un penalty litigieux obtenu par Luis Suarez après 18 minutes de jeu, et sur lequel Lionel Messi a ouvert le score d'une panenka.

Les explications de l'avant-centre uruguayen, coûtumier du fait, ne vont pas éteindre les doutes sur cette décision arbitrale. "Je lui marche dessus sans le vouloir et quand je lui marche dessus, il me destabilise. C'est à l'arbitre de voir", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre sur Movistar. Une décision prise sans l'aide de l'assistance vidéo, désormais présente en Ligue des champions, par l'arbitre du soir, le Polonais Szymon Marciniak.

L'international uruguayen s'est ensuite montré satisfait du résultat, "heureux d'aller en quarts de finale. Nous savions les difficultés de ce match, nous savions qu'en deuxième ils allaient mettre un peu plus de presison et après le 2-1, il y ont cru 5 ou 10 minutes. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but et la majorité sont allées au fond, il y a des fois où cela ne veut pas rentrer."

Malgré sa bonne prestation, Suarez n'est pas parvenu à scorer, lui qui n'a pas encore marqué en Ligue des champions cette saison, mais il s'est montré positif : "L'avant-centre vit pour le but mais cela me rend très heureux que nous nous qualifions et que nous continuions à gagner de la confiance. Il faut garder la tête haute et le but arrivera."

Après cette qualification, les Blaugrana attendent désormais de connaître leur adversaire en quarts de finale, eux qui ambitionnent clairement de remettre la main sur le trophée, quatre ans après leur dernier sacre. Il faudra pour cela commencer par se qualifier en demi-finales pour la première depuis 2015, après trois échecs consécutifs à l'étape des quarts. Ils seront fixés sur leur prochain adversaire ce vendredi, lors du tirage au sort qui se déroulera à 12h à Nyon, au siège de l'UEFA.

