Barcelone - Lionel Messi : toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort

Auteur d'un triplé bluffant sur la pelouse du Betis dimanche soir, le numéro 10 des Blaugrana règne de nouveau sans partage sur la Liga cette saison.

Le public de Benito Villamarín sait apprécier les performances de haut niveau, même si elles ne viennent pas de son camp. Dimanche soir, les supporters du ont cessé l'espace d'un instant d'encourager leur équipe pour acclamer Lionel Messi, qui venait tout juste d'inscrire son troisième but de la soirée. D'un lob magnifiquement inspiré à l'entrée de la surface, le numéro 10 argentin s'est offert une ovation à l'extérieur. Un événement toujours rare qu'il convient de souligner, tant l'emblématique joueur des Blaugrana est sur une autre planète en ce début d'année, et plus globalement depuis le début de la saison.

Impliqué sur 60 buts depuis août dernier avec son club en 37 apparitions (39 réalisations + 21 passes décisives), Lionel Messi devance largement la concurrence dans ce domaine. Le second joueur le plus décisif en Europe cette saison est Kylian Mbappé mais le jeune attaquant parisien est largement distancé à ce jour (38 buts). Les statistiques sont une donnée précieuse mais elles ne sont pas une finalité, tant Messi, dans un Barça parfois timoré dans le jeu, semble avoir besoin de lui pour ses objectifs de titre et un triplé ( , et ) toujours envisageable à ce jour.

1 - Lionel Messi 🇦🇷 est le joueur qui a inscrit le plus de buts (27), le plus de buts depuis l’extérieur de la surface (7) et le plus de buts sur coup franc direct (4) dans les 5 grands championnats européens 🇪🇺 cette saison. Génie. pic.twitter.com/RCMtHpGNsS — OptaJean (@OptaJean) 17 mars 2019

Quique Setien : "Jouer contre Messi est un luxe"

L'intéressé était enthousiasmé en fin de rencontre par les acclamations reçues de la part des fans du club andalou. "J'apprécie les applaudissements des supporters du Betis, cela ne m'étais jamais arrivé de la part de supporters adverses. C'était une victoire très importante. Il n'y a rien de terminé, mais cela dépend de nous, nous avons un bon avantage mais il manque encore des points, il faut continuer à jouer comme nous l'avons fait jusqu'à présent." Comme s'il s'agissait d'une performance dont il est habitué, son entraîneur Ernesto Valverde a avoué ne pas savoir si c'était "la plus grande masterclass" de Messi cette saison.

Pour Quique Setien, l'entraîneur du Betis Séville, jouer contre le quintuple Ballon d'Or est tout simplement un "luxe" que quelques privilégiés ont l'occasion d'avoir depuis le 16 octobre 2004 et ses débuts en professionnel face à l' . De son côté, Sergio Canales indiquait l'impuissance des siens face à un joueur en pleine possession de ses moyens et qui ne semble pas atteint par l'âge et l'usure des années qui passent. "Quand Messi est à ce niveau tu ne peux rien faire, c’est le meilleur joueur du monde."

Le Barça a bien lancé son sprint final pour les échéances de la saison 2018-2019 et compte plus que jamais sur la Pulga pour y parvenir. En parallèle et pour la première fois depuis la en et l'élimination par les Bleus en huitième de finale, le numéro 10 argentin a accepté de revenir en sélection pour préparer la prochaine Copa America au (juin 2019). Une pression supplémentaire pour celui qui rêve toujours de remporter son premier titre avec l'Albiceleste chez les A. Les prochains mois s'annoncent palpitants.