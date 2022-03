Barcelone : la réaction de Xavi suite au forfait de Benzema

En état de grâce cette saison, Karim Benzema est le danger numéro du côté du Real Madrid. L'attaquant français est craint par toutes les défenses d'Europe, lui qui a encore fait étalage de son talent en inscrivant un triplé salvateur face au PSG (3-1) en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Ce dimanche, il est malheureusement forfait pour le Clasico.

"On parle de l'un des meilleurs N°9 du monde"

Touché au mollet, Karim Benzema n'est pas en état d'affronter le FC Barcelone, ce dimanche. L'attaquant tricolore sera aussi trop juste pour le prochain rassemblement des Bleus, et a donc été remplacé par Olivier Giroud dans la liste de Didier Deschamps. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi a concédé que l'absence de Karim Benzema ne pouvait qu'être positif.

"Ce que change le forfait de Benzema ? Vous savez, on parle de l'un des meilleurs N°9 du monde, donc c'est une perte importante pour le Real Madrid. Mais ça ne change pas notre approche. Je suppose que ça pourrait plutôt changer quelque chose pour eux", a estimé l'ancien milieu de terrain en conférence de presse, lui qui s'attend à un grand match.

Le Barça peut faire un grand pas

"Il faut être courageux, avoir de la personnalité. Avec du respect, mais sans avoir peur d'une équipe madrilène qui est, certes, en très grande forme. On veut montrer qu'on peut rivaliser", a ensuite ajouté l'ancienne gloire du FC Barcelone. En cas de succès contre le Real, le club catalan confirmerait sa très belle période et ferait un pas de plus vers une qualification en Ligue des Champions, encore inespérée il y a de cela seulement quelques semaines.