Barcelone fait une première offre pour Bastoni... et l'Inter réagit

Le FC Barcelone a fait une première offre en vue de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan, lors du prochain mercato estival.

De nombreux articles ont rapporté ces dernières semaines que Barcelone s'intéressait sérieusement à Bastoni et en faisait une priorité pour renforcer sa défense cet été.



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Selon la chaîne italienne « Sport Mediat», Barcelone a fait une première offre à l'Inter Milan pour recruter Alessandro Bastoni pour 45 millions d'euros.

La chaîne italienne a indiqué que Barcelone avait proposé à Bastoni un contrat prévoyant un salaire de 7 millions d'euros par saison, contre les 5,5 millions d'euros qu'il touche actuellement à l'Inter.





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« Sport Mediat» précise que la direction de l'Inter Milan s'est empressée de rejeter l'offre de Barcelone, la jugeant insuffisante pour se séparer d'un pilier de l'équipe de l'entraîneur Christian Chivu.

La direction de l'Inter estime que la valeur de Bastoni se situe entre 60 et 70 millions d'euros, et ce malgré la période difficile que traverse le joueur ces derniers temps, après avoir été expulsé lors de la défaite de l'équipe d'Italie face à la Bosnie lors du barrage de qualification pour la Coupe du monde, ainsi que son implication dans un incident déplorable lors du « Derby d'Italie » contre la Juventus.

De son côté, Bastoni s'est montré disposé à écouter l'offre des Blaugrana, motivé par l'opportunité de faire ses preuves dans un club de l'envergure de Barcelone, ainsi que par la perspective d'une augmentation significative de son salaire.



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