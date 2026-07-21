Un rapport de presse a révélé les intentions du Barça face aux complications imposées par l'Atlético de Madrid lors des négociations pour recruter l'attaquant argentin Julian Alvarez.

Après le départ officiel de Robert Lewandowski du club catalan à l'issue de la saison dernière, le Barça est toujours à la recherche d'un nom clinquant, digne de combler le vide laissé par la star polonaise.

Le FC Barcelone a d'ores et déjà présenté une offre initiale d'un montant de 100 millions d'euros, et le président du club, Joan Laporta, a précisé que cette offre ne resterait pas sur la table indéfiniment.

Pour autant, l'Atlético de Madrid reste déterminé à conserver l'international argentin, malgré la volonté affichée du joueur de partir.

Le directeur général de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a récemment écarté toute suggestion selon laquelle le club pourrait changer de position, insistant : « Nous n'avons pas accepté l'offre de 100 millions d'euros, et nous n'accepterons ni celle de 150 millions d'euros ni celle de 200 millions d'euros. »

Santi Ovalle a dévoilé, dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER, les prochaines étapes du club catalan : « Le FC Barcelone présentera une nouvelle offre, mais pas dans l'immédiat. Il s'agit d'une offre comprise entre 120 et 130 millions, car ils n'ont jamais voulu atteindre le montant de 150 millions que le Real Madrid avait proposé. »

Le rapport ajoute que les champions de Liga ont fixé le 31 juillet comme date limite interne pour boucler l'affaire. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, le directeur sportif Deco devrait recentrer son attention sur des cibles alternatives, un travail sur d'autres options de transfert étant déjà en cours.

Le club madrilène a déjà informé Alvarez qu'il devrait rejoindre le stage de préparation de la nouvelle saison le 10 août, après sa participation avec la sélection argentine à la finale de la Coupe du monde 2026.

Le Barça continue de considérer Alvarez comme sa priorité numéro un sur le marché des transferts cet été, mais il travaille également contre la montre.

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