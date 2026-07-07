Le FC Barcelone est sur le point de finaliser le transfert du latéral portugais João Cancelo, actuellement sous contrat avec le club saoudien Al-Hilal.

Des sources internes au club catalan ont confirmé au journal espagnol « Sport » que les négociations étaient à un stade très avancé, précisant que l’élimination du Portugal de la Coupe du monde devrait accélérer la finalisation de l’accord.

Le défenseur portugais s’engagera pour les deux prochaines saisons, dans le cadre d’un transfert dont le montant, bonus compris, n’excédera pas 10 millions d’euros.

Il ne reste plus qu’à régler quelques détails fiscaux liés au contrat du joueur, qui ne payait aucun impôt en Arabie saoudite mais sera désormais assujetti à l’impôt en Espagne, puisqu’il résidera dans le pays plus de six mois.

Cancelo constitue la priorité du club catalan pour renforcer le poste d’arrière latéral, en raison de ses performances remarquables sous le maillot blaugrana en fin de saison dernière.

La star portugaise était arrivée en janvier dernier comme solution d’urgence après la blessure d’Andreas Christensen, avant de s’imposer rapidement comme titulaire au poste d’arrière gauche, devançant même Alejandro Balde.

Ses performances ont convaincu l’entraîneur allemand Hans-Dieter Flick, qui voit en lui un pilier de son projet sportif grâce à sa polyvalence tactique, son esprit offensif et sa grande expérience internationale.

La position de João Cancelo a été décisive : il a fait savoir à Al-Hilal qu’il ne souhaitait pas revenir en Arabie saoudite.

Il s’est senti trahi de ne pas avoir été inscrit sur la liste du club pour le championnat, une situation délicate en année de Coupe du monde.

Par ailleurs, ses relations tendues avec l’entraîneur Simone Inzaghi ont convaincu toutes les parties que ce transfert définitif représentait la meilleure issue pour chacun.

Malgré les efforts du club saoudien pour maximiser l’indemnité de transfert, sa marge de manœuvre s’est trouvée limitée par la détermination sans faille du joueur à s’engager avec le Barça.

Par ailleurs, le club saoudien suit toujours le jeune milieu de terrain Marc Casado, mais ce dossier est distinct et sera traité séparément : le joueur du FC Barcelone devra choisir entre l’Arabie saoudite et une autre destination.

Selon les prévisions, le latéral droit profiterait de ses vacances actuelles pour purger la dernière année de son contrat en Arabie saoudite, acceptant de renoncer à une partie de ses émoluments afin de s’aligner sur le plafond salarial du Barça pour les deux prochaines saisons.