Barcelone, Coutinho "aimerait" jouer avec Neymar

Après la large victoire du Brésil contre le Pérou, le milieu de terrain a admis qu'il aimerait accueillir son compatriote en Catalogne cet été.

Annoncé avec insistance au , Neymar serait bien évidemment le bienvenue dans le vestiaire catalan. Depuis plusieurs jours, les rumeurs ont pris de l'ampleur concernant un retour du Brésilien au Barça et de nombreux joueurs prennent position concernant l'avenir de l'attaquant du PSG. Présent à la Copa America, Philippe Coutinho, compatriote de Neymar et milieu du Barça, a avoué qu'il aimerait jouer avec lui en club.

"Jouer avec Neymar est incroyable, c'est une superstar. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est toujours une source de bonheur de parler de jouer avec lui. C'est un joueur d'une autre dimension et très important pour toutes les équipes dans lesquels il joue. Personne ne peut nier ses qualités et son immense talent, et nous le savons tous", a déclaré Philippe Coutinho après la victoire contre le en Copa America.

"Tout le monde veut jouer avec Neymar"

"À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais les gens disent beaucoup de choses. Il fait partie du groupe du et il a été avec le groupe, mais nous n'en avons pas parlé. Bien sûr que j'aimerais bien jouer avec lui. C'est un grand joueur. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Plus il y a de très bons joueurs côte à côte dans votre équipe, mieux c'est", a ajouté le meneur de jeu du Barça.

Dans les colonnes de L'Equipe, Marquinhos a de son côté confié ce dimanche qu'il serait compliqué de garder un joueur de la trempe de Neymar : "C'est quelqu'un d'important. C'est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club. C'est également difficile de le garder. Mais j'espère qu'il va continuer avec nous. Au-delà du joueur important, c'est aussi un ami, un mec que j'adore. J'espère vraiment qu'il va rester. On n'a pas parlé de son avenir. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne lui parlent que de ça".

"C'est un ami, donc on voulait juste savoir s'il se sentait mieux, dans la tête mais aussi physiquement. Il nous a rassurés. Il peut faire des mouvements avec son pied, il peut déjà taper un peu le ballon chez lui. Au début de cette préparation, il était vraiment triste. Aujourd'hui, ça va mieux, et c'est pour ça que ça nous a fait plaisir de le voir", a conclu le défenseur central brésilien du PSG.