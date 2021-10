Barcelone : Coutinho admet que ses difficultés ont laissé une cicatrice

Le meneur de jeu brésilien a eu du mal depuis qu'il a rejoint le Barça en provenance de Liverpool dans un transfert record.

Philippe Coutinho admet que ses difficultés très médiatisées à Barcelone ont laissé "une cicatrice", mais le Brésilien affirme être "plus fort" pour ces expériences après avoir mis fin à onze mois sans marquer pour le club.

On attendait beaucoup du Sud-Américain lorsqu'il a quitté Liverpool pour le Camp Nou lors de la fenêtre de transfert de janvier 2018. Mais ce transfert de rêve s'est rapidement transformé en cauchemar, car le meneur de jeu de 29 ans travaille actuellement à retrouver sa pleine forme après une blessure au genou de longue durée qui l'a forcé à passer sous le bistouri.

Coutinho a déclaré à BarcaTV après avoir trouvé la cible dans une victoire 3-1 sur Valence - son premier but pour le club depuis le 29 novembre 2020 : "Nous savons tous ce que j'ai subi mais je me sens bien.

"Après si longtemps, marquer un but est un très bon sentiment. En plus, l'équipe a gagné. J'ai plus de désir que jamais après avoir traversé tout ce que j'ai vécu. Cela a été difficile et dur. Maintenant, c'est juste une cicatrice qui me rend plus fort. Je veux réussir et être le meilleur Philippe que je puisse être."

Il a ajouté : "Je voulais vraiment marquer un but. J'ai passé quelques mois à l'écart et je suis heureux du travail que j'ai accompli. Ce n'est que le début. Je suis très heureux de la victoire, nous l'avons méritée."

Le but de Coutinho à la 85e minute contre Valence était son 25e but pour Barcelone en 97 apparitions. Il reste à voir combien il pourra encore en mettre, les questions continuant à se poser sur son avenir.

Le Barça était désireux de se débarrasser de Coutinho lors de la fenêtre estivale, mais aucun prétendant n'a pu être trouvé pour un homme qui a été prêté pour une saison au Bayern Munich en 2019-20.

L'international brésilien reste lié jusqu'en 2023, mais il a encore beaucoup à prouver s'il veut aller jusqu'au bout de cet accord - surtout maintenant que Lionel Messi a quitté le Camp Nou et que les Blaugrana ont besoin d'une inspiration créative provenant d'autres sources.