Barcelone - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

FC Barcelone vs Brest

Le Barça affronte Brest, mercredi, pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions fait son retour cette semaine avec les rencontres de la cinquième journée. Un nouvel épisode qui démarre ce mardi avec de très belles affiches au programme. L’un d’elles sera le très intéressant duel à suivre entre le Stade Brestois et le FC Barcelone. Un choc qui s’annonce périlleux pour chacune des deux équipes.

Le Barça veut se rassurer

Après sa défaite contre Monaco lors de la première journée (2-1), le Barça s’est repris dans le sens de la marche en enchainant trois victoires de suite. Ce qui permet au club catalan pointer à la 6e place avec 9 points au compteur à l’orée de la cinquième journée. Cependant, le Barça n’a rempoté aucun de ses deux précédents matchs en Liga (1 nul, 1 défaite) et a un peu levé le pied ces dernières semaines. Les hommes d’Hansi Flick doivent donc changer la donne face à une séduisante équipe brestoise, ce mardi.

Brest veut créer une nouvelle sensation

De son côté, Brest vit un conte de fées pour sa première participation à la Ligue des Champions. Le club breton n’a perdu aucun match depuis le début de la compétition et cumule trois victoires et un nul en quatre matchs. 4e au classement, le Stade Brestois (10 pts) va essayer de poursuivre sur sa belle dynamique européenne face à un plus gros calibre, ce mardi. Même si les deux dernières défaites en Ligue ont entaché la confiance des Pirates, les hommes d’Eric Roy sont bien capables de créer une énième sensation face au Barça.

Horaire et lieu du match

Barça – Brest

5e journée de Ligue des Champions

Lieu : Estadio Olimpico Lluis Companys

A 21h, heure française

Les compos probables du match Barça - Brest

Barça : Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Pedri, De Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Olmo

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Magnetti, Martin - Del Castillo, Ajorque, Sima

Sur quelle chaîne suivre le match Barça - Brest ?

La rencontre entre le FC Barcelone et le Stade Brestois sera à suivre ce mardi 26 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.