Barcelone accusée de manipulation dans l'affaire Rashford

Gary Neville, légende de Manchester United et analyste pour Sky Sports, a vivement critiqué les tentatives du FC Barcelone de renégocier la clause de rachat de l’attaquant anglais Marcus Rashford, jugeant ce comportement inacceptable de la part du club catalan.

« Rashford a rejoint Barcelone, a disputé plus de 40 matchs, marqué 11 buts et délivré plus de 10 passes décisives ; il semble à nouveau dangereux », a-t-il déclaré lors d’un épisode du podcast « Stick to Football ». « Ce joueur mérite d’être salué, car il a bel et bien retrouvé son niveau. »

Puis, d’un ton sec, il a ajouté : « Mais maintenant, Barcelone veut faire croire qu’il ne peut pas payer la totalité de la somme convenue, soit 26 millions de livres sterling ? C’est absurde ! ».

La légende des Red Devils a poursuivi : « Manchester United l’a prêté à un moment où le club en avait désespérément besoin et a inclus une clause très raisonnable dans le contrat. Rashford a été performant, sa valeur marchande a légèrement augmenté, et soudain, ils veulent renégocier ? Non, c’est inacceptable. »

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Il a conclu par un appel sans équivoque à son ancien club : « United doit tenir bon. Mettez fin à cette mascarade, assez d’absurdités. C’est le fonctionnement habituel de Barcelone à chaque mercato. Si vous voulez le joueur, payez le montant convenu ou renvoyez-le, c’est aussi simple que cela. »

Rappelons que Rashford a été prêté au Barça avec une option d’achat obligatoire de 26 millions de livres sterling, dans le cadre d’un transfert destiné à relancer sa carrière, en perte de vitesse ces dernières années à Manchester United.