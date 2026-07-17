Barcelone a récolté 105 millions d'euros en seulement deux heures

Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi avoir levé 105 millions d'euros via un emprunt obligataire garanti, d'une maturité fixée à octobre 2036 et rémunéré à un taux d'intérêt fixe de 5,14 %.

Selon le journal AS, ces fonds serviront à renforcer la trésorerie du club tout en poursuivant la mise en œuvre de son plan stratégique destiné à soutenir sa croissance et à consolider sa stabilité financière pour les années à venir.

Goldman Sachs a joué le rôle de chef de file et d’agent de placement pour cette émission obligataire de dix ans, dont la vente a été intégralement réalisée en seulement deux heures auprès des investisseurs.

Le club catalan souligne l’intérêt marqué des investisseurs internationaux, notamment américains : le volume des demandes a plus que doublé le montant proposé, avec un taux de souscription supérieur à 200 %.

Le club catalan précise que l’intégralité de l’émission a été souscrite en moins de deux heures par un groupe d’investisseurs institutionnels américains, incluant des assureurs, des fonds d’investissement et des fonds de retraite.

Le club souligne que ce succès confirme la confiance des marchés dans son projet et son plan stratégique, et note que la marge de risque exigée par les investisseurs est passée de 240 à 202 points de base par rapport à l’émission précédente, signe d’une perception financière en amélioration.