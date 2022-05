Barça : Xavi savoure la qualification en Ligue des champions

Vainqueur du Bétis Séville à la dernière seconde samedi soir, le FC Barcelone est mathématiquement assuré de terminer à l'une des quatre premières places de la Liga. Un soulagement pour tout un club, qui ne manquera donc pas la Ligue des champions dans quelques mois.

"En novembre, on était neuvièmes"

Une situation dont s'est réjoui Xavi, particulièrement heureux du redressement de son équipe depuis un automne compliqué.

"Cette équipe y croit jusqu'au bout, elle a une âme de compétiteur. Et ça, en novembre, ce n'était pas le cas.

"On est le Barça, c'est le moins que l'on puisse exiger, mais en novembre, on était neuvièmes, on était même pas qualifiés pour la Ligue Europa... et là, ça y est, on a atteint notre objectif, de se qualifier pour la Ligue des champions", s'est félicité l'ancien milieu de terrain espagnole.

"On est déjà en train de planifier l'été, mais d'abord, il faut faire un diagnostic de ce qu'il s'est passé. Désormais, on aura moins de pression pour atteindre notre autre objectif, qui est de rester à la deuxième place de la Liga. On a sauvé la situation."

"Ansu Fati a une bonne étoile"

Le coach culé a également évoqué le retour d'Ansu Fati, la jeune pépite du club - premier buteur face aux Sévillans - étant apte à disputer la fin de saison avec les Blaugrana.

"Il a une bonne étoile. Il a le sens du but, c'est un joueur qui fait la différence. Quand d'autres ont besoin de 3-4 occasions pour marquer, lui, avec une demi-occasion, il la met au fond. Même en la frappant mal, ça va dedans.

"Il se sent bien proche de la surface, que ce soit en tant qu'ailier ou de numéro 9, c'est là qu'il aime être. Je lui ai dit que ça allait bien se passer, et ça s'est bien passé."