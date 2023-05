Barça – Xavi s'oppose à Laporta

Si les deux hommes s'entendent en général plutôt bien, Xavi vient de s'opposer fermement à Joan Laporta concernant le mercato sortant du Barça.

Revenu comme le sauveur du Barça en présentant Josep Bartomeu comme l'auteur de tous les maux du club, Joan Laporta s'efforce de faire croire qu'il a assaini et relancé le club vers les sommets. Certes, les Blaugrana ont retrouvé le chemin de la victoire en remportant la Supercoupe et la Liga cette saison mais les finances catalanes sont toujours au plus mal. Pour préparer le mercato à venir en vue d'un nouveau renforcement de l'effectif, le président sait qu'il doit d'abord vendre et définit actuellement les profils qui seront placés sur la liste des départs. Et si Xavi est souvent d'accord avec son président, il vient cette fois de s'y opposer fermement concernant la situation de Raphinha.

Laporta veut vendre à tout va, pas Xavi

On le sait tant il le répète à l'envi, l'objectif principal de Joan Laporta est de ramener Messi au Barça, d'autant plus qu'il s'y était personnellement engagé en cas d'élection à la tête du club. C'est la raison pour laquelle le président barcelonais est aujourd'hui prêt à tous les sacrifices pour ramener la Pulga à la maison. Sauf que si les supporters soulignent cette abnégation, Xavi est beaucoup moins enjoué de la situation tant cela pèse sur les prétentions du club en vue du prochain mercato.

Obnubilé par sa démarche de rapatrier Messi, Laporta semble en effet oublier le principal : construire une équipe compétitive et plus armée que cette saison. Car à force de multiplier les rendez-vous avec la Liga pour tenter de les faire plier, les cibles du Barça pour la saison prochaine sont délaissées. Pire, le président semble prêt à déforcer le collectif pour réunir l'argent nécessaire au retour de l'Argentin, une situation qui ne plaît pas à Xavi.

Le cas Raphinha peut-il brouiller les deux hommes?

Parmi les joueurs placés sur la liste des transferts dans l'objectif de dégager des fonds pouvant permettre au Barça de se positionner au mercato estival, on retrouve les seconds couteaux Ansu Fati, Franck Kessié et Ferran Torres. Mais le président Laporta est tout à fait conscient que ce ne sera pas suffisant pour réussir à attirer son objectif ultime. Il a alors décidé d'ouvrir la porte à Raphinha. Ces dernières semaines, Newcastle s'est renseigné sur la faisabilité d'un transfert du Brésilien vers la Premier League, qu'il retrouverait après son premier passage à Leeds.

Le Barça n'avait pas vraiment donné suite mais Laporta serait désormais prêt à changer d'avis. Un changement de stratégie qui irrite particulièrement Xavi qui s'est opposé à son président, refusant de perdre l'un de ses joueurs phares. Avec 10 buts et 12 assists cette saison, le Brésilien est assurément un homme important du dispositif catalan actuel. L'intervention de Xavi suffira-t-elle à raisonner Laporta? Et si ce n'est pas le cas, l'ancien maestro blaugrana acceptera-t-il le camouflet, lui qui a déjà plusieurs insisté sur son besoin de liberté pour occuper le poste d'entraîneur à Barcelone?