Barça, vers un départ d'Ansu Fati ?

A l'instar de Pedri ou Gavi, Ansu Fati incarne la nouvelle vague du FC Barcelone. Depuis son éclosion en 2019, le jeune attaquant (20 ans) a exprimé son immense talent, par bribes. Mais il n'a pas non plus été épargné par les blessures. Et si son bail expire en 2027, l'hypothèse de le voir quitter le FC Barcelone à court terme n'est pas à exclure.

Le Barça en réflexion sur le cas Fati





Interrogé sur la situation de son jeune ailier, Xavi s'est montré assez indécis, cette semaine. Le technicien a mis en perspective le contexte économique autour du club catalan.





"Je ne voulais pas qu'Aubameyang quitte le club, mais tout dépendait du fair-play financier…, a rappelé Xavi en prenant l'exemple de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Vous devez regarder les opportunités économiques, et cela se produit avec tous les joueurs ; pas seulement Ansu mais tous", a conclu Xavi dans des propos repris par Sport.