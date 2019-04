Barça, Valverde évoque le racisme dans le football : "Incroyable à notre époque"

Avant le choc contre l'Atlético, Ernesto Valverde est aussi revenu sur les tristes incidents qui ont eu lieu en Italie cette semaine.

Griezmann : "Ce que je veux, c'est que les gens soient au courant de ce qui concerne nos joueurs, pas les joueurs de l'équipe adverse. Chaque joueur est libre de prendre la décision qu'il juge appropriée pour son avenir. Tout comme les clubs doivent prendre des décisions, nous devons faire attention à lui, car c'est un excellent joueur. "



Dembélé : "Il ne sera pas opérationnel face à l'Atlético et nous ne savons pas s'il le sera mercredi. Nous ne voulons prendre des risques avant les matches à venir. Hier, il a joué un petit rôle avec le groupe et nous verrons s'il peut le répéter aujourd'hui".



Arthur : "Il nous donne beaucoup de choses, il participe beaucoup au jeu et tout au long de la saison il y a des matchs dans lesquels il se débrouille bien et d'autres moins bien, mais il nous donne beaucoup, nous sommes heureux avec lui et il fait un bonne saison en dépit de son si jeune âge".



Arturo Vidal : "Nous perdons un joueur important, nous connaissons son énergie et son caractère, qu'il soit titulaire ou pas, il transmet beaucoup de choses au public. Nous pourrions l'utiliser car l'Atlético nous exigera beaucoup, ne pas pouvoir compter sur lui est un handicap".



Umtiti : "Il a longtemps été arrêté par une blessure et doit maintenant s'adapter lentement au groupe mais ce n'est pas simple, surtout si le match ne s'est pas déroulé aussi bien qu'il le devrait. Ce n’était pas un bon match de notre part et les défenseurs ont souffert, je le vois collectivement bien qu’individuellement il y ait aussi des choses à améliorer".



Malcom : "Il a les mêmes chances de jouer que les autres joueurs, nous le voyons bien, je pense qu'il peut être plus décisif et déterminé en en attaque grâce à sa capacité à déborder et à finir, l'autre jour il a marqué un but et a donné une passe décisive, je pense qu'il peut encore grandir".



Les buts encaissés : "Nous savions que cela arriverait un jour, non pas que ce soit une norme, mais nous devons faire en sorte que ça devienne quelque chose de positif, connaître nos faiblesses et les corriger, comme nous l'avons fait par le passé".



Un écart décisif ? : "Mathématiquement, ce n'est pas le cas, donc non. Beaucoup de gens estiment que la est terminée en janvier alors qu'il reste une demi-saison...".



Une mise en bouche avant Old Trafford ? "Absolument, le match de demain est très important. La meilleure façon de bien se préparer est d'obtenir un bon résultat"



Le racisme dans le football : "C’est une question d’éducation générale mais elle concerne non seulement le racisme, mais aussi le public qui a le droit de s’exprimer, non seulement avec les joueurs, mais aussi avec l’arbitre, c’est une question d’éducation, si on parle de racisme. C’est quelque chose d’extrême, d’incroyable à cette époque, nous devrions voir dans quelle mesure nous sommes permissifs avec cela".