Barça, Valverde confirme la mise à l'écart de Munir

L'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, a confirmé ce mercredi la mise à l'écart de Munir El Haddadi

Munir El Haddadi, dont l'engagement arrive à son terme en juin, a été officiellement écarté par la direction du Barça car il refuse de prolonger son contrat. C'est ce qu'a en effet confirmé son coach ce mercredi.

"Munir ne jouera plus avec l'équipe tant que le problème ne sera pas réglé. Il semble que Munir a pris sa décision (de partir). Et le club a pris une décision aussi. Nous voulons trouver une solution le plus vite possible. S'il est sur le marché, c'est beaucoup mieux pour tout le monde.", a dit le coach du Barça en conférence de presse ce mercredi.

Alors que la fin du contrat de Munir arrive en juin prochain, l'entraîneur Blaugrana n'écarte aps l'arrivée d'un buteur cet hiver : "Nous répétons toujours que pendant les mercatos, nous devons être attentifs à tout. Nous ne savons pas ce qui peut arriver mais nous allons voir quelles solutions nous pouvons trouver."