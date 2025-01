Barça - Valence : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Barcelone accueille Valence pour un duel crucial en Liga. Le Barça cherche à renouer avec la victoire, tandis que Valence lutte pour sa survie.

Le FC Barcelone accueillera Valence dimanche soir au Camp Nou avec l'espoir de retrouver le chemin de la victoire en Liga, une quête qui dure depuis début décembre. Les Catalans, troisièmes au classement, peinent à maintenir un rythme compétitif, tandis que Valence lutte pour sa survie dans l'élite, occupant l’avant-dernière place.

Le Barça sous pression en Liga

Malgré une qualification spectaculaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à un succès épique 5-4 contre Benfica, Barcelone connaît une période difficile en championnat. Une seule victoire lors de leurs huit derniers matchs de Liga a plongé l'équipe de Hansi Flick à sept points du leader, le Real Madrid.

Les Catalans ont pourtant brillé dans d'autres compétitions, remportant la Supercoupe d'Espagne en écrasant le Real Madrid 5-2 et sécurisant leur place en quarts de finale de la Coupe du Roi avec une victoire convaincante contre le Betis (5-1). Mais en Liga, la machine offensive du Barça, meilleure attaque avec 52 buts inscrits, peine à convertir sa puissance en points décisifs.

Un faux pas face à Valence pourrait définitivement enterrer leurs ambitions de titre cette saison.

Valence veut continuer sur sa lancée

Du côté de Valence, la situation est critique, mais les signaux récents sont encourageants. Après une série de quatre matchs sans défaite, incluant des victoires en Coupe du Roi contre Eldense et Ourense CF, l'équipe dirigée par Carlos Corberan semble retrouver des couleurs. Un match nul contre Séville et une victoire précieuse face à la Real Sociedad ont offert une bouffée d’air frais aux Valenciens.

Les "Ches" n'ont plus battu Barcelone en Liga depuis janvier 2020 et restent sur une longue disette au Camp Nou, leur dernière victoire remontant à 2016. Néanmoins, avec une équipe plus fraîche et déterminée, Valence espère exploiter les failles actuelles des Catalans pour décrocher un résultat inattendu.

Un choc entre un Barça en quête de stabilité et un Valence revigoré, qui promet de l’intensité au Camp Nou.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Valence ?

Pays Chaîne TV / diffusion en direct Royaume-Uni Premier Sports, La Liga TV États-Unis (États-Unis) ESPN+, Fubo Australie beIN Sports Canada TSN+ Allemagne DAZN Inde GXR World République d'Irlande Premier Sports, La Liga TV Espagne Movistar+, DAZN Pays-Bas Ziggo Sports France BeIN Sports 1

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barcelone - Valence

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match se jouera au Stade Olimpico Lluis Companys dimanche, avec un coup d'envoi à 21h, heure française.

Informations des équipes

Infos de l'équipe de Barcelone

Barcelone devrait être privé de Inigo Martinez, Marc Bernal, et Marc-Andre ter Stegen en raison de blessures.

Dani Olmo est incertain après un problème au mollet qui l'a écarté du match contre Benfica.

Infos de l'équipe de Valence

Valence sera sans Cristhian Mosquera, qui est suspendu, un revers significatif pour l'équipe.

Mouctar Diakhaby et Thierry Correia restent sur la touche à cause de blessures.

La forme des deux équipes

Confrontations Directes

Classement