Barça : Un ultimatum pour Dembélé ?

Le FC Barcelone devrait offrir à l'ailier Ousmane Dembélé un ultimatum crucial dans les semaines à venir.

La star française est entrée dans les 12 derniers mois de son contrat au Barça, après des pourparlers sur une prolongation bloqués en 2021.

Bien qu'il ait joué un rôle essentiel dans l'équipe de Ronald Koeman la saison dernière, l'ancien ailier du Borussia Dortmund reste une source constante de spéculation sur les plans de transfert du club.

Cependant, malgré les tentatives entre les représentants de Dembélé et le conseil d'administration des Blaugrana pour parvenir à un accord, aucun arrangement n'a été confirmé.

Ce manque de progrès a conduit à une impasse entre les deux parties avec des rapports d'ESPN affirmant que le club vendrait le joueur si ce dernier déclinait son offre dans les semaines à venir. On parle d'un prix de 50M€.

Manchester United reste le favori pour conclure un accord si Dembélé quitte le Camp Nou, d'autant plus qu'il représenterait une option nettement moins chère que la cible n°1 Jadon Sancho.

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que je serai encore au Barça la saison prochaine ? Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va se passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue", a indiqué Ousmane Dembélé dans les colonnes de L'Equipe, il y a quelques jours. Une déclaration qui n'a certainement pas fait plaisir au FC Barcelone.

En position de force sur le papier, Ousmane Dembélé va être placé dos au mur par ses dirigeants qui veulent le forcer à prendre une décision concernant son avenir au plus vite. Selon les informations de Goal, le FC Barcelone veut toujours prolonger Ousmane Dembélé.

Mais plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le premier et non des moindres : pas à n'importe quel prix. Le Français va devoir réduire son salaire à l'image de l'ensemble de l'effectif. Mais surtout, le Barça en a assez que l'international français et son entourage "jouent la montre".