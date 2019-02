Barça, un record de plus pour Lionel Messi

En marquant contre Valladolid ce dimanche, Lionel Messi a porté à 11 son nombre de saisons avec au moins 30 buts marqués.

Lionel Messi continue à flirter avec les chiffres les plus fous et à aligner les records personnels. Ce samedi, et malgré un pénalty raté face à Valladolid, l'Argentin s'est offert son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues. Un seuil important et qu'il atteint pour la 11e fois de suite avec l'équipe blaugrana.

Dans l'histoire de ce club, aucun joueur n'avait encore réalisé une pareille performance. Et dans le championnat espagnol aussi, il est le premier à faire preuve d'une telle longévité. Le seul qui aurait pu le concurrencer dans ce domaine c'est Cristiano Ronaldo, mais ce dernier a filé vers l'Italie l'été précédent, en comptant 9 saisons à 30 buts minimum à chaque fois.

30 - Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions. Extraterrestrial. pic.twitter.com/abyokCMS2V — OptaJose (@OptaJose) 16 février 2019

Sur ces onze saisons, Messi a dépassé les 40 buts 4 fois, les 50 buts 4 fois aussi, et les 70 une fois. Si l'on se fie à ses standards, il peut donc encore mieux faire, et il y a fort à parier qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

Sur les 30 réalisations qu'il a réussies en 2018/19, "La Pulga" en a mis 22 en 22 rencontres de championnat. Et, rien que sur l'année 2019, le quintuple Ballon d'Or en est déjà à sept réalisations en Liga.

Malgré sa remarquable moyenne, Messi aura assurément du mal à établir sa meilleure marque sur une campagne. Celle-ci date de 2011/12 quand il avait trouvé le chemin des filets à 50 reprises.

À noter que lors de ce match contre Valladolid, l'international albiceleste a établi un autre record. Il a frappé au but 12 fois. Personne n'a autant tenté sa chance sur un match dans les principaux championnats européens cette saison.