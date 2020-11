Barça, un candidat à la présidence estime que "Neymar serait un renfort sportivement mais pas institutionnellement"

A Barcelone, la crise sportive de la saison dernière et des envies d’ailleurs de Lionel Messi s’est mélangée avec une crise institutionnelle. Dans le viseur des socios, Josep Maria Bartomeu a été obligé de rendre son tablier et a laissé sa place de président du club, quelques mois avant la date butoir.

Sans véritable chef jusqu’aux prochaines élections présidentielles, le club catalan est plongé dans les annonces plus ou moins farfelues des candidats afin de séduire le maximum de votants et l’un des sujets qui revient souvent concerne Neymar.

Depuis son départ en 2017, le Brésilien est toujours rattaché à un retour en Catalogne et il pourrait jouer un grand rôle dans le futur de Messi.

Seulement, tous les candidats ne voient pas ce transfert d’un bon œil. Victor Font s’est exprimé sur le sujet dans l’émission El Chiringuito et le Brésilien ne fait pas partie de ses plans.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world