Barça, Umtiti et Lenglet poussés vers la sortie ?

Selon les médias catalans, le Barça serait à la recherche d’un défenseur central gaucher durant l’été. De quoi pousser Umtiti et Lenglet dehors.

On se croirait dans une émission de Stéphane Plaza pourtant c’est bien du FC Barcelone qu’il s’agit. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo annonce très clairement que le Barça « recherche un défenseur central gaucher » en vue du prochain mercato estival. Eric Garcia, en fin de contrat avec Manchester City et ancien de la Masia, fait figure de favori mais la piste a pris du plomb dans l’aile.

Afin de s’éviter toute mauvaise surprise, les dirigeants catalans se sont donc mis en tête d’élargir la liste des prétendants aux postes. D’après le quotidien catalan, ils sont au nombre de quatre. Il y a d’abord Alessio Romagnoli (26 ans, AC Milan) qui est également cité du côté de la Juventus Turin dans un échange avec Bernardeschi. En plus du défenseur italien, le Barça regarde du côté des Pays-Bas.

En plus des rumeurs Memphis Depay et Georgino Wijnaldum voulus par Ronald Koeman, les Blaugrana suivraient avec intérêt Lisandro Martinez (23 ans, Ajax Amsterdam), Marcos Senesi (23 ans, Feyenoord). Deux jeunes joueurs ayant déjà réussis de belles choses en Eredivise et qui ont encore une marge de progression.

Umtiti out ?

A 29 ans, Aïssa Mandi n’a peut-être plus rien à prouver mais l’ancien défenseur de Reims a tapé dans l’oeil barcelonais. Devenu une des valeurs sures à son poste au Betis, l’Algérien a l’avantage d’être libre dans quelques semaines. Quoi qu’il en soit, tous ces noms ne sont pas de bonnes nouvelles pour Samuel Umtiti.

Enfin épargné par les blessures, le champion du monde 2018 ne joue pourtant pas plus et voit Koeman lui préférer la doublette Piqué - Araujo. Pour l’ancien Lyonnais, cette recherche d’un défenseur gaucher ressemble en tout point à une invitation à faire ses valises durant l’été, lui qui a un contrat avec le Barça jusqu'en 2023.

Pour Clément Lenglet, la donne est toute autre mais l’ancien Nancéen est dans le dur depuis le début de la saison et pourrait bien devoir se cantonner à un rôle de remplaçant chez les Blaugrana. De quoi le pousser lui aussi à envisager un futur loin du Camp Nou ?