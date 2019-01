Barça, Umtiti bientôt de retour

Ernesto Valverde, l'entraineur du Barça, a fait savoir ce samedi que le retour de Samuel Umtiti à la compétition est imminent.

Samuel Umtiti, le défenseur français du Barça, n'est plus très loin de voir le bout du tunnel. Eloigné des terrains depuis la fin du mois de septembre dernier, le champion du monde pourrait reprendre la compétition d'ici la fin du mois de janvier. C'est l'espoir qu'a affiché son entraineur Ernesto Valverde lors de sa dernière sortie médiatique.

Avant le match de reprise de Liga, le coach espagnol s'est exprimé sur l'état de santé de son arrière central français. "Nous nous attendons à ce qu'il puisse essayer de reprendre avec l'équipe d'ici deux semaines et nous verrons ensuite comment vont les choses", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Tout en se réjouissant des progrès qu'affiche l'ancien Lyonnais, Valverde a indiqué que la prudence restait de mise et qu'il convient de ne surtout pas se précipiter, sous peine de faire vivre une regrettable rechute à son protégé. "Je le vois montrer de bonnes sensations donc on va voir, on va attendre un peu, a-t-il poursuivi. Nous espérons qu'avec ces bonnes sensations, ''Samu'' puisse nous aider dès ce mois-ci".

Pour rappel, Umtiti avait fait le choix de ne pas se faire opérer, et suivre un programme de soins au Qatar. S'il reprend le chemin des terrains avant la fin du mois, il peut légitimement espérer être de la partie à l'occasion des retrouvailles face à son ancien club de l'OL en Ligue des Champions, prévus le 19 février prochain.