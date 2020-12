Barça, trois candidats à la présidence promettent Haaland

Le téléphone d'Erling Haaland va chauffer face aux assauts des candidats à la présidence du Barça.

L'actualité du FC Barcelone ces derniers temps a été dominée par les prochaines élections présidentielles du 24 janvier.

À son tour, une grande partie de la couverture de la course présidentielle a été centrée sur la signature du chapiteau que le président potentiel cherche à poursuivre, et un certain Erling Haaland figure en tête de la liste de tous les partisans de Barcelone.

Le Norvégien a marqué 17 buts en 14 matches avec le jusqu'à présent cette saison, faisant suite à son total déjà astronomique de 44 buts de l'année dernière en 40 matchs en Autriche et en .

La conviction générale parmi l’élite européenne est qu’il est le prochain grand joueur du football mondial.

Selon une rumeur relayée par le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, trois candidats à la présidence de Barcelone ont contacté son agent Mino Raiola pour comprendre ce qu'il faudra offrir pour amener le tireur d'élite norvégien au Camp Nous l'été prochain.

Raiola les a informés que pour recruter Erling Haaland, ils devront payer 70 millions d'euros à Dortmund, qui l'a acheté en janvier dernier pour seulement 20 millions d'euros, et qu'il est également nécessaire de payer des frais à son père, comme cela a été le cas dans toutes les transactions impliquant l'ancien joueur du RB jusqu'ici. Mundo Deportivo estimle ainsi que les frais pourraient éventuellement atteindre la bagatelle de 100 millions d'euros.

Raiola, cependant, n'aurait aucune envie de perdre du temps avec les candidats à la présidentielle et n'ouvrira de sérieuses discussions qu'avec le candidat élu.

Haaland a déjà inscrit la bagatelle de 16 buts en . Soit autant que le Brésilien Ronaldo durant l’ensemble de sa carrière. Et il cible désormais le record, pour un Norvégien, d'Ole Gunnar Solksjaer (20 buts). Depuis le début de sa carrière, le joueur du BvB tourne à la moyenne astronomique d’un but par match. Une précocité qui le place au-dessus d’un Messi ou d’un Cristiano Ronaldo, rien que ça.