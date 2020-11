Barça, Ter Stegen dévoile ses ambitions

Ayant prolongé son contrat avec Barcelone jusqu'en 2025, Marc-André ter Stegen dévoile ses ambitions avec le club catalan.

"Barcelone est devenue une maison pour ma famille et moi", a déclaré Marc-Andre Ter Stegen dans une vidéo publiée par le club catalan.

"Tant sur le terrain qu'en dehors, nous sommes très heureux. Donc, la direction à prendre était claire. Mon ambition et celle du Barça a toujours été de parvenir à un accord de renouvellement, de continuer notre histoire, que nous avons commencée ensemble en 2014", a ainsi indiqué le portier allemand.

"Il ne s'agit pas seulement de jouer pour le plus grand club du monde, c'est plus que ça. La ville et les fans m'ont traité comme l'un des leurs depuis le début, et c'est important pour moi. Un sentiment que je n'oublierai jamais", a encore confié le joueur allemand, qui se voit rester longtemps en Catalogne.

"Je veux être un joueur au Camp Nou pendant de nombreuses années et continuer à gagner des trophées. Il n'y a pas de plus grande motivation. J'espère que dans un proche avenir, nous jouerons avec nos fans à nouveau."

Depuis ses débuts en , Ter Stegen a réussi 64 clean sheets en 152 matchs.