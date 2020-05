Barça - Ten Hag : "Messi n'a jamais été aussi fort que sous Guardiola"

L'Argentin a remporté quatre Ballon d'or consécutifs pendant le séjour de Guardiola au Camp Nou, entre 2009 et 2012.

Le manager de l' Erik ten Hag a déclaré que la star du Lionel Messi n'a pas atteint le même niveau depuis que Pep Guardiola a quitté le Camp Nou en 2012.

Guardiola a pris les rênes du FC Barcelone en 2008 et, au cours d'une série de quatre saisons, il a mené les Blaugrana à une période de succès impressionnante, avec notamment trois titres de , deux victoires en Copa del Rey et deux victoires en .

Messi a également connu une extraordinaire série de succès individuels au cours de cette période, remportant le Ballon d'Or quatre années consécutives entre 2009 et 2012.

Au cours de la dernière saison de Guardiola à la tête de l'équipe, l'Argentin a également atteint le sommet de sa carrière en termes de buts en championnat, en inscrivant un nombre incroyable de 50 réalisations en 37 apparitions en en 2011-12.

Depuis le départ de Guardiola, le Barça n'a remporté la Ligue des champions qu'une seule fois en huit saisons. Messi a remporté le Ballon d'or deux fois au cours de cette période, alors que le Barça a remporté la Liga cinq fois. Ten Hag estime que sous le règne de Guardiola, Messi a pu être plus collectif et que sous les entraîneurs qui ont suivi, l'Argentin a vu son niveau baisser à certains moments en dessous de ce qu'il était sous l'Espagnol.

"Messi était l'un des leaders, mais il a également travaillé pour l'équipe et a excellé par conséquent. Il n'a jamais été aussi bon que sous Guardiola, a déclaré Ten Hag à Voetbal International. Barcelone n'a pas non plus beaucoup gagné en termes européens ces dernières années.

"Messi excelle toujours, mais maintenant, il est parfois en-dessous de la limite. Il n'en a jamais été ainsi sous Guardiola. Pep a du cran, il ose être pionnier et innovateur."

Après avoir quitté Barcelone, Guardiola est allé prendre la tête du . En Bavière, Ten Hag a eu la chance de travailler aux côtés de l'Espagnol alors qu'il entraînait l'équipe réserve, avant de rejoindre Utrecht comme n°1 en 2015 puis finalement l'Ajax, avec notamment la magnifique saison 2018-2019 concue sur un titre de champion des et une demi-finale de Ligue des champions.