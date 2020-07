Barça, Suarez ne croit plus au titre : "C'est presque impossible"

Luis Suarez s'avoue vaincu. Pour lui, le Barça ne peut plus gagner la Liga.

Le n'a plus besoin que d'une victoire pour remporter la . Le club merengue reçoit jeudi . Un match qui n devrait pas causer de problèmes à Karim Benzema et à ses collègues.

Le Barça, deuxième à 4 points, lâche prise à limage de Luis Suarez, qui exhorte ses coéquipiers à désormaiss e concentrer sur la C1.

"En championnat, vous devez faire preuve d'autocritique: nous avons laissé la nous échapper. Nous sommes conscients que nous dépendions de nous-mêmes et ne cherchons aucune excuse. Maintenant, pour notre fierté et pour le prestige du Barça, nous devons gagner les deux matchs restants et nous concentrer sur le seul titre que nous pouvons encore remporter, qui est la ", a analysé l'Uruguayen.

"Nous pouvons battre n'importe qui. Un échec dans un seul match peut être coûteux dans cette compétition. C'est pourquoi nous devons être très vigilants et nous avons besoin de tout le monde pour gagner ce titre ", a ajouté Suarez pour Mundo Deportivo.