Barça - Suarez : "Il y a des choses à améliorer"

L'avant-centre blaugrana a reconnu que son équipe n'avait pas fait le match nécessaire lors du derby sur le terrain de l'Espanyol (2-2).

Mené au score puis rejoint en fin de rencontre, le Barça n'est pas parvenu à s'imposer sur la pelouse de l' pour son premier match de l'année 2020 (2-2). Une prestation contrastée, marquée par l'expulsion de Frenkie de Jong, qui permet tout de même aux hommes d'Ernesto Valverde de reprendre la première place, à la différence de buts avec le .

"Il y a des choses à améliorer, a réagi l'un des buteurs du soir Luis Suarez après la rencontre. Que l'on gagne ou que l'on fasse match nul, c'est un match qu'il faut évaluer. L'expulsion ? Avec un joueur en moins c'est difficile, l'adversaire y croit davantage. Mais ce n'est pas une excuse, nous sommes les champions en titre.

"Avec Barcelone, nous avons l'obligation de toujours gagner et nous avons la sensation de perdre des points. Nous devons en tirer les conclusions pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Nous savions que cela allait être compliqué et nous devons nous améliorer, conscients que nous avons de beaux jours devant nous pour remporter un titre."

Le championnat ne reprendra désomais que le 19 janvier prochain pour des Blaugrana qui disputeront entre-temps la Supercoupe d' avec une demi-finale prévue contre l'Atlético, jeudi (20h).