Barça, Setién : "Griezmann ? Tout le monde ne peut pas jouer"

Antoine Griezmann, troisième joueur le plus cher de l'histoire du Barça, n'est plus que remplaçant. Son entraîneur a tenté une explication.

Antoine Griezmann n'est plus que remplaçant au Barça depuis quelques rencontres. Le club Blaugrana a beaucoup de mal en et son coach, présent en conférence de presse samedi, est plus que jamais menacé.

« Griezmann est un grand professionnel, c’est un joueur qui peut comprendre cette situation. C’est un garçon extraordinaire, très professionnel et cela ne va pas l’affecter quand il va rejouer. Il est très positif et nous pourrons compter sur lui pour qu’il soit à 100% », a expliqué Quique Setién face à la polémique.

« Je n’ai jamais parlé de joueurs indiscutables. Oui, Griezmann est un grand joueur pour le club et l’équipe. Quand il joue, vous me posez des questions sur Ansu Fati, et vice-versa. Ils ne peuvent pas tous jouer. Je ne suis pas capricieux et je prends en compte l’importance des joueurs, mais tout le monde ne peut pas jouer. C’est normal et ça arrive à toutes les équipes. C’est une décision que je dois assumer », a encore indiqué le coach du Barça en conférence de presse.

Le se déplace à , ce dimanche (22h). Le club catalan est deuxième à 4 points du leader, le , qui lui défie Bilbao.