Barça, Setién évoque sa relation avec Messi

Le coach d'un Barça en pleine crise rassure sur sa relation avec Leo Messi.

Le Barça, qui ne remportera pas la cette saison, s'est imposé face à Alaves avec un doublé de Leo Messi, qui a prôné l'union sacrée une semaine après avoir tancé une équipe "trop faible".

Comment ces propos ont-ils été perçus par son entraîneur ? Ce dernier a éteint l'incendie, évouant une relation normale avec La Pulga :

« C’est la même (relation) qu’avec n’importe qui, plus ou moins, a-t-il glissé en salle de presse au terme du match. Il y a des joueurs qui sont plus ouverts et enclins à des rapports, mais la relation est bonne », a encoe confié Quique Setién.

Plus d'équipes

"Il est vrai que nous avons eu une profonde réflexion sur la situation. Nous sommes tous enthousiasmés par la . C'est vrai que nous avons parlé et cela nous a bien servi, car certaines choses ont été nettoyées. C'est quelque chose qui a été conforté avec ce match (contre Alaves) et avec ce résultat. Et cela nous permettra d'affronter l'avenir avec plus de confiance et dans un état d'esprit différent", concède encore le boss du Barça.