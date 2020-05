Barça - Setien craint d'être désavantagé par la règle des cinq changements

L'entraîneur blaugrana craint que l'avantage physique pris par son équipe au fil des matchs ne s'amenuise avec cette nouvelle règle.

L'entraîneur du , Quique Setien, a déclaré que son équipe serait pénalisée par les nouvelles règles qui autorisent cinq remplacements par match au lieu de trois.

La est suspendue depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle compte bien revenir le 11 juin avec le derby entre Séville et le Real Betis.

Les équipes ayant été mises à l'écart pendant des mois et devant faire face à un calendrier chargé pendant l'été, l'International Football Association Board (IFAB) a autorisé un changement de règles au début du mois, augmentant le nombre de remplacements que les équipes peuvent effectuer jusqu'à la fin de la saison 2019-20.

Setien pense que le changement de règle sera un désavantage pour le Barça en tant qu'équipe de possession habituée à fatiguer son adversaire, ces derniers étant autorisés à ajouter de nouveaux joueurs en fin de match lorsqu'il estime que la forme physique de son équipe s'en ressent.

"Je pense que cela nous fera plus de mal que de bien, a déclaré Setien à la Fédération interinsulaire de football de Las Palmas sur YouTube. De nombreux matchs sont décidés dans les dernières minutes et avec ce changement, les rivaux pourront avoir plus de joueurs frais dans cette phase du match, où nous avons tendance à profiter de la fatigue."

Setien a admis que la longue période sans rencontres a été difficile pour son équipe, qui n'a pas pu travailler ensemble : "Nous travaillons très dur. Nous pensions que nous aurions plus de temps pour nous entraîner en groupe. Une chose que nous ne pouvions pas faire était d'aller ensemble dans la salle vidéo pour revoir les concepts tactiques qui sont importants.

"Passer autant de temps sans jouer est une motivation en soi. Cette situation a permis aux joueurs de se reposer mentalement et d'éliminer le stress."

Le FC Barcelone possède actuellement deux points d'avance sur son rival du en tête de la . Si les Catalans remportent un troisième titre espagnol consécutif, leur talisman Lionel Messi en sera une nouvelle fois l'un des grands artisans, la star argentine ayant marqué 19 buts en 22 matches jusqu'à présent.

Setien a déclaré que le fait de voir le joueur de 32 ans reprendre l'entraînement lui a été particulièrement bénéfique alors que son équipe se prépare à revenir sur le terrain. "C'est un plaisir de le voir s'entraîner tous les jours. Je l'apprécie vraiment et j'en suis très fier."