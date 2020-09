Barça, Sergino Dest a passé la visite médicale avec succès

Le défenseur de l'Ajax et international américain Sergino Dest a passé un examen médical à Barcelone mercredi et sera recruté officiellement vendredi.

Les détails sont rapportés par ESPN et bien qu'aucun frais ne soit mentionné, le média américain affirme que la transaction serait traitée aux environs de 25 millions d'euros.

La semaine dernière, Barcelone avait identifié Dest comme remplaçant possible pour Nelson Semedo, qui était le seul arrière droit de l'équipe première du club et a maintenant rejoint les Wolves dans le cadre d'un transfert permanent, tandis que Moussa Wague est parti pour le PAOK.

Dest, 19 ans, a déjà trois capes en sélection américaine alors qu'il a passé son enfance aux et a gravi rapidement les échelons à l' depuis son arrivée au club en 2018. Il n'a fait ses débuts avec l'équipe première des géants néerlandais que la saison dernière et a participé à 38 matches, marquant deux fois.

On dit que le jeune joueur est capable de jouer de chaque côté de la défense, bien qu'il soit le plus à l'aise du côté droit, et qu'il est l'un des joueurs les mieux notés de l' . Sa visite médicale au Barça s'est très bien passée et il devrait officiellement s'y engager vendredi.