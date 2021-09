Barça : Ronald Koeman ne se sent pas en danger

Mis en difficulté par le revers en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Koeman estime que ses jours au Barça ne sont pas comptés.

Une défaite humiliante contre le Bayer Munich en Ligue des Champions et il n’en fallait pas plus pour voir l’avenir de Ronald Koeman à la tête du Barça être remis en question. A la veille du match de Liga contre Grenade, l’entraîneur catalan a bien évidemment été questionné sur ce sujet mais assure être détendu.

"Nous sommes confiants pour gagner des matchs, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il déclaré. "J'espère faire revenir des gens pour avoir plus de joueurs disponibles. Je sais que les résultats comptent.

"Je n'ai aucune crainte quant à mon avenir. Au final, c'est le club et le président (Laporta) qui décident."

Il faut dire que l'entraîneur du FC Barcelone n’est pas non plus aidé par la situation sportive de son effectif. Déjà obligé de bricoler durant l’été pour obtenir des renforts, Koeman doit maintenant faire face à une vague de blessures avec des joueurs comme Ansu, Sergino Dest, Sergio Aguero, Martin Braithwaite et Ousmane Dembele, tous sur la touche.

Pedri et Jordi Alba sont venus s'ajouter aux problèmes de blessures du Néerlandais après avoir été touchés lors de la défaite 3-0 du Barca contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi, mais il n'a pas l'intention de puiser dans l'académie pour obtenir des renforts supplémentaires.

Koeman confiant pour son avenir

S'exprimant avant la dernière sortie de son équipe en Liga contre Grenade lundi, Koeman a déclaré lors d'une conférence de presse : "Je n'ai même pas peur de faire débuter un jeune, mais en mettre six tout de suite n'est pas bon non plus .... Il est difficile de savoir quand ils vont avoir plus de matchs".

Goal a rapporté que le manager des Blaugrana a reçu la consigne de donner à Riqui Puig, diplômé de La Masia, un rôle plus important dans ses plans, mais il insiste sur le fait qu'il ne donnera au milieu de terrain de 22 ans des minutes supplémentaires qu'en fonction de son mérite.

"Il doit travailler pour gagner des minutes et améliorer son jeu comme tous les jeunes", a ajouté Koeman.

Ansu se rapproche de son retour

Ansu a repris l'entraînement à la fin du mois d'août après neuf mois d'indisponibilité en raison d'une grave blessure au genou, mais il attend toujours sa première apparition de la campagne 2021-22.

Koeman est confiant qu'il sera prêt à rejouer d'ici le début du mois d'octobre, cependant, et est impatient de l'accueillir à nouveau au milieu d'un manque d'options de haute qualité dans le dernier tiers.

"Nous ne fixons pas de date, mais il travaille avec l'équipe", a-t-il déclaré. "Cela pourrait être dans une semaine ou dans 10 jours. Nous savons que nous avons des lacunes en attaque et si Ansu peut avoir des minutes, c'est important. Nous parlons d'un grand joueur".

Koeman a également donné des nouvelles d'Aguero et de Philippe Coutinho, le premier continuant à se remettre d'un problème au mollet et le second cherchant à faire son retour dans le groupe après avoir manqué la pré-saison.

"Kun travaille avec le physio et il manque encore. Coutinho est bien entré l'autre jour et nous allons décider s'il peut commencer. Ce ne sera pas pour 90 minutes", a-t-il poursuivi. "Nous devons chercher le meilleur pour l'équipe et pour Philippe".