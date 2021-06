Barça, Ronald Koeman évasif sur le cas Ousmane Dembélé

Blessé contre la Hongrie, Dembélé pourrait être absent de longs mois. De quoi remettre en cause son avenir au Barça ?

C’est un coup dur qui s’est abattu sur l’équipe de France et le Barça, samedi après-midi. Rentré en cours de jeu, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure et a dû déclarer forfait pour le reste de l’Euro 2020. Pire, ce sont plusieurs mois d’absence qui sont annoncés pour le champion du monde 2018.

Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Barça, l’ancien Rennais avait plutôt donné satisfaction la saison dernière sous les ordres de Ronald Koeman. Mais avec un contrat qui se termine dans un an, le futur de Dembélé était l’un des dossiers chauds des catalans.

Cette nouvelle blessure peut-elle tout remettre en cause ? Interrogé après le match des Pays-Bas, Koeman s’est montré plutôt évasif quand il a été question du Français, alors que les Blaugrana ont recruté Sergio Agüero et Memphis Depay en attaque.

"Je ne peux pas en dire grand-chose, car c'est la malchance qu'il soit blessé. Si je compte sur lui l’année prochaine ? En principe, je compte sur tout le monde."

"Nous travaillons à l'amélioration de notre équipe et ce sont des décisions que nous devons prendre. Sa blessure, c'est une chose que vous devez accepter, regarder et analyser, mais maintenant, nous sommes en vacances et nous pensons déjà à la saison prochaine. Il faut l’accepter."

Aux côtés d'Aguero et de Depay, Barcelone a également conclu des accords pour Eric Garcia et Emerson Royal.

Malgré les problèmes financiers en Catalogne, Koeman espère accueillir de nouveaux visages dans ses rangs pendant la fenêtre estivale.

Interrogé sur les affaires récentes et notamment l’arrivée de Depay, qu’il a relancé avec la sélection, l’entraîneur barcelonais s’est montré satisfait.

"C’est une très bonne recrue, tout comme Kun et Eric Garcia."

"Le reste, eh bien, comme toutes les équipes, nous travaillons pour renforcer l'équipe."

Il fut un temps où il semblait peu probable que Koeman supervise le recrutement dans ce marché des transferts, sa place sur le banc étant remis en cause avec l’arrivée de Laporta à la présidence.

Il a finalement été confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine malgré quelques jours de flottement dans la communication barcelonaise. Le principal intéressé l’avoue lui-même que la période a été compliquée à vivre.

"C'est vrai que c'était une semaine, ou 10 jours, un peu inconfortable pour les deux parties. Nous avons eu des réunions importantes et le club, le président et moi avons désormais beaucoup d’excitation à affronter la saison prochaine, avec des supporters je l’espère."

"Il y a des choses dont nous avons parlé et il n'y a pas de problème."