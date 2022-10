Barça : Robert Lewandowski lâche un tacle sur le Ballon d'Or

L'attaquant polonais est toujours marqué par l'annulation de l'édition 2020, dont il aurait très certainement été le vainqueur.

Le Ballon d'Or est, de loin, la récompense individuelle la plus importante du football mondial. Depuis 2008, il est presque exclusivement la propriété de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce qui rend l'événement encore plus spécial pour leurs rivaux lorsqu'ils sont en lice pour le gagner.

Robert Lewandowski semblait prêt à mettre la main sur le prix en 2020, mais il a été décidé de l'annuler en raison des retards pris dans le monde entier par la pandémie de Covid-19.

Avant la remise du Ballon d'Or 2022, le capitaine polonais a fait part de sa frustration en évoquant la probabilité que Benzema remporte le trophée. Il a déclaré à Movistar Plus : "Il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or, bien sûr s'ils ne l'annulent pas, alors probablement qu'il va gagner ce Ballon d'Or, oui."

Lewandowski était pratiquement assuré de remporter le prix avant son annulation en 2020. Il a marqué 55 buts et délivré 10 passes décisives au Bayern Munich, qui a remporté la Ligue des champions, la Bundesliga et la coupe d'Allemagne. Il a toutefois pu compenser son absence du Ballon d'Or en recevant le prix "The Best" de la FIFA et le prix du joueur de l'année de l'UEFA.

Messi devra renoncer à sa couronne cette année. La cérémonie aura lieu ce lundi et Benzema est le grand favori pour le remporter pour la première fois après avoir mené le Real Madrid à la Liga et à la Ligue des champions la saison dernière.