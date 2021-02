Barça, Rivaldo envoie Messi au PSG

Suite à la déroute du Barça face au PSG, Rivaldo estime que Messi n’a plus d’avenir en Catalogne mais plutôt en Ligue 1.

Et si Lionel Messi avait joué son dernier match européen au Camp Nou avec le Barça, mardi soir ? La question se pose bien évidemment puisque le club catalan a mordu la poussière à domicile face au PSG et qu’une nouvelle remontada ne semble pas se profiler.

Elle se pose d’autant plus que l’Argentin est en fin de contrat et que la prestation des Blaugrana lors du huitième de finale aller doit le conforter que ce n’est pas du côté de la Catalogne qu’il regagnera un titre européen. Pour Rivaldo, cela ne fait aucun doute, le PSG a marqué des points dans son opération séduction.

"Cette bagarre contre le PSG sera presque certainement le dernier match de Ligue des champions de Messi avec Barcelone au Camp Nou, a déclaré le Brésilien à Betfair. Barcelone ne peut pas donner à Messi une réelle chance de se battre pour un quelconque titre majeur. Son avenir sera au PSG, d'autant plus avec ce qu’il s'est passé hier (mardi). C'est une équipe qui peut lui donner la possibilité de continuer à gagner des titres."

Pour l’ancien meneur du Barça, la stratégie du club depuis quatre ans a plombé les ambitions sportives et ainsi pousser Messi à remettre en question sa fidélité envers Barcelone. Soutien de Joan Laporta dans la campagne présidentielle, Rivaldo estime que la vente de Luis Suarez a été le point de non-retour pour la Pulga, qui essaye depuis de faire bonne figure.

"Messi a plus de trente ans, assumant toujours la responsabilité de l'équipe. Et pour couronner le tout, cette saison, il a vu son meilleur coéquipier, Luis Suárez, partir dans une vente incompréhensible qui a servi à rendre plus fort que jamais l'Atlético de Madrid."

"Le Barça ne peut pas tourner quand les meilleurs ne sont pas là, ils n'ont pas d'équipe. Le contraire arrive au PSG, qui a joué sans Neymar et Di María et pourtant ils ont obtenu un onze très puissant."

Le cri du coeur ou celui de la raison et des titres, Lionel Messi va devoir bientôt trancher. Mais cette nouvelle saison qui s’annonce sans titre ne devrait pas jouer en faveur du Barça…