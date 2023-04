Barça : Retour de Lionel Messi, Robert Lewandowski enflamme les supporters

Les supporters du FC Barcelone et Xavi rêvent d’un retour de Lionel Messi, et ils ne sont pas les seuls. Robert Lewandowski également…

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi reviendra-t-il au FC Barcelone cet été ? Les supporters l’ont réclamé à la 10e minute du match contre Gérone (0-0) lundi soir. Tout un symbole, sur lequel Xavi a ensuite été interrogé en conférence de presse.

Xavi et les supporters en rêvent

Au lendemain du match nul et des déclarations de son entraîneur, Robert Lewandowski a également été interrogé sur le sujet en marge d’un évènement promotionnel. Et comme Xavi et les supporters blaugrana, le Polonais rêve d’un retour du septuple Ballon d’Or en Catalogne.

"J'ai déjà répondu à cette question, mais pour moi, Messi fera toujours partie du Barça. S'il revient, non seulement pour les supporters, mais aussi pour les joueurs, ce serait impressionnant. Sa place est ici, à Barcelone", a déclaré l’ancien de Dortmund.

Le Barça a besoin de Messi

"Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que nous pourrons jouer ensemble la saison prochaine, nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain", a conclu Lewandowski, qui a promis aux supporters un exercice 2023-2024 de meilleure qualité que celui en cours.